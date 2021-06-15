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15.06.2021  13:30   

Встречаем туристов красиво: в районе аэропорта Харьков делают дизайнерский ремонт

На улице Аэрофлотской возле международного аэропорта «Харьков» выполнен первый этап дизайнерского ремонта.


//domofoto

Сегодня завершен первый этап благоустройства улицы Аэрофлотской. Именно эта улица первой встречает харьковчан и туристов, которые прилетают в Международный аэропорт «Харьков», сообщает РЕДПОСТ.

Коммунальные службы службы начали с благоустройства территории – заасфальтировали пешеходные дорожки и установили ограждение по улице Аэрофлотской. Капитальный ремонт предполагал и ландшафтный дизайн территории. На газонах обустроили необычные клумбы с системой полива, высадили саженцы деревьев и сделали их декоративную подсветку.

На втором этапе благоустройства жилого массива возле аэропорта внимание будет уделено фасадам зданий и организации движения личного автотранспорта внутри микрорайона. Работы начнутся в ближайшее время.

Проект благоустройства предварительно обсуждался с жителями микрорайона – весной этого года с ними встречался исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Отмечается, что фасад каждого из зданий улицы после реконструкции приобретет свой уникальный вид. Над проектом сейчас работают дизайнеры. По просьбе жильцов также будут установлены ограждения заезда транспорта.

Отметим, что пассажиропоток Международного аэропорта «Харьков» в мае 2021 года составил почти 100 тысяч человек и уже практически достиг докарантинных показателей.

Напомним, недавно в одном из дворов Алексеевки появился мини-парк Горького.

Тэги:  благоустройство, харьков
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