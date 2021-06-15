15.06.2021 13:10

Изменение ставки за землю и помощь предпринимателям: Игорь Терехов снижает нагрузку на бизнес

Руководитель города вышел с предложениями уменьшить арендную плату за землю и помочь предпринимателям, чей бизнес пострадал от карантинных ограничений.

Об этом сообщает РЕДПОСТ . Данные решения городской власти были озвучены на Координационном совете по вопросам развития предпринимательства при Харьковском городском голове.

В настоящий момент в Харькове принята ставка арендной платы при заключении договоров аренды земли на уровне 8%. После внесения изменений ставка понизится до 6%, а для объектов общественного питания, парковок и складов, ставка будет еще ниже – всего 5%.

«Мы идем на беспрецедентный шаг, уменьшая финансовую нагрузку на бизнес. Нам пришлось найти баланс и тщательно просчитать все новые ставки, ведь мы не можем обвалить городской бюджет со всеми защищенными статьями. Но мы понимаем, что бизнес должен развиваться, что после карантина многие предприятия закрываются или находятся в тяжелом финансовом положении, поэтому мы идем на то, чтобы облегчить жизнь предпринимателям», – подчеркнул Игорь Терехов на заседании совета.

Изменения арендной ставки будут приняты на сессии городского совета до 1 июля, а вступят в силу в новом бюджетном году – с 1 января 2022 года.

Также Игорь Терехов отметил, что в бюджете заложены средства на помощь предпринимателям, чей бизнес пострадал от карантинных ограничений в период пандемии. Всего компенсации от городского совета получат около 26 тысяч харьковских предпринимателей.