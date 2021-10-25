25.10.2021 17:05 Виталий Хиневич
В Харькове обнаружили склад табачных изделий без акцизной марки
Женщина реализовывала товар в одном из переходов метро.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.
Отмечается, что в процессе осуществления мониторинга социальных сетей, сотрудниками правоохранительных органов получена информацию о незаконном обороте сигарет.
Во время проверки достоверности полученной информации, данный факт подтвердился.
Продавец осуществлял продажу табачных изделий в переходе станции метро имени Александра Масельского, без документов дающих право на данный вид деятельности.
Во время проведения оперативных мероприятий было обнаружено более 6 тысяч пачек сигарет.
На реализатора товара был составлен прокол согласно части 3 статьи 156 Административного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от четырехсот до восьмисот необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.
Напомним, правоохранители изъяли контрафактную
продукцию у у 48-летнего жителя Купянска.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости