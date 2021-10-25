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25.10.2021  17:05   Виталий Хиневич

В Харькове обнаружили склад табачных изделий без акцизной марки

Женщина реализовывала товар в одном из переходов метро.

Сигареты без акциза
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.
 
Отмечается, что в процессе осуществления мониторинга социальных сетей, сотрудниками правоохранительных органов получена информацию о незаконном обороте сигарет. 
 
Во время проверки достоверности полученной информации, данный факт подтвердился. 
 
Продавец осуществлял продажу табачных изделий в переходе станции метро имени Александра Масельского, без документов дающих право на данный вид деятельности.
 
 
Во время проведения оперативных мероприятий было обнаружено более 6 тысяч пачек сигарет. 
 
На реализатора товара был составлен прокол согласно части 3 статьи 156 Административного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от четырехсот до восьмисот необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.
 
Напомним, правоохранители изъяли контрафактную продукцию у у 48-летнего жителя Купянска.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  происшествия, харьков
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