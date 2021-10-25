25.10.2021 17:05 Виталий Хиневич

В Харькове обнаружили склад табачных изделий без акцизной марки

Женщина реализовывала товар в одном из переходов метро.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что в процессе осуществления мониторинга социальных сетей, сотрудниками правоохранительных органов получена информацию о незаконном обороте сигарет.

Во время проверки достоверности полученной информации, данный факт подтвердился.

Продавец осуществлял продажу табачных изделий в переходе станции метро имени Александра Масельского, без документов дающих право на данный вид деятельности.

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Во время проведения оперативных мероприятий было обнаружено более 6 тысяч пачек сигарет.

На реализатора товара был составлен прокол согласно части 3 статьи 156 Административного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от четырехсот до восьмисот необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.

Напомним, правоохранители изъяли контрафактную продукцию у у 48-летнего жителя Купянска.