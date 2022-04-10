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10.04.2022  10:35   Виталий Хиневич

Полицейские Харьковщины стоят на страже правопорядка

За минувшие сутки полицейские Харьковской области получили около 1400 обращений граждан.

Полиция Украины
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию Харьковской области.
 
Сообщается, что организованно круглосуточное дежурство на железнодорожном вокзале для обеспечения беспрепятственного эвакуационного процесса, благодаря чему в безопасные регионы отправились 9 поездов.
 
Городские власти, волонтеры, представители заведений питания при непосредственном участии полицейских помогают людям решать социальные и бытовые вопросы. Ежедневно жителям Харькова и области предоставляется адресная гуманитарная помощь.
 
Кроме этого отмечается, что всего за прошедшие сутки полицейские отработали 1383 обращений граждан. В отделения  полиции были доставлены 37 человек для проверки на причастность к диверсионной деятельности. 
 
Так же правоохранители в метрополитене задержали двух жителей Луганщины, которые с привязанной к мобильному телефону карты Сбербанка россии совершали звонки на номера мобильных операторов оккупантов. Также подозрительные лица делали отметки разных объектов в Google-картах. Стражами правопорядка  был выявлен мародер в аптеке, прекращена потасовку в частном доме, к владельцу которого ворвались мужчина и женщина с целью вымогания средств, а также задержан пьяный харьковчанин, который имел при себе травматическое оружие.
 
Напомним, в Харькове двое мужчин ограбили магазин. Реализуя свой преступный план, один из них проник в магазин, а другой ждал его у входа, наблюдая за обстановкой.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  агрессия россии, харьков, происшествия
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