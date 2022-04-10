    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Под Харьковом разворачиваются российские военные госпитали,- Генштаб
10.04.2022  10:23   Рита Парфенова

Под Харьковом разворачиваются российские военные госпитали,- Генштаб

Противник пытается прорвать оборону подразделений Вооруженных Сил Украины в районе города Изюм.

разбитая техника рф

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба на утро 10 апреля, передает РЕДПОСТ

"Оккупанты перемещают дополнительные подразделения в Изюм для усиления группировки на указанном направлении", - говорится в сообщении.

На Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку города Харькова, производит обстрелы города с использованием реактивных и ствольных артиллерийских систем и минометов.

В связи с значительными санитарными потерями личного состава и техники захватчики развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В то же время, в условиях постоянного поступления раненых военнослужащих вооруженных сил российской федерации, в госпиталях оккупантов не хватает квалифицированного медицинского персонала. Кроме того, у врага есть проблемы с запасами медицинских препаратов, пополнение которых практически не производится.

Также личный состав ремонтных мастерских по восстановлению техники врага вынужден работать круглосуточно в условиях отсутствия стабильной поставки запасных частей и агрегатов.

Отмечается прибытие ремонтно-восстановительных бригад с территории российской федерации (Ярославская область) на проведение ремонтно-восстановительных работ железнодорожных путей на временно занятых территориях Харьковской области.

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  агрессия россии, генштаб, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.04 Криминал и происшествия В Харькове кот просидел сам две недели в разрушенном доме 10.04 Криминал и происшествия В районе Изюма уничтожена вражеская колонна,- Синегубов 10.04 Криминал и происшествия Полицейские Харьковщины стоят на страже правопорядка
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 