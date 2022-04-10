Под Харьковом разворачиваются российские военные госпитали,- Генштаб

Противник пытается прорвать оборону подразделений Вооруженных Сил Украины в районе города Изюм.
Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба на утро 10 апреля, передает РЕДПОСТ
"Оккупанты перемещают дополнительные подразделения в Изюм для усиления группировки на указанном направлении", - говорится в сообщении.
На Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку города Харькова, производит обстрелы города с использованием реактивных и ствольных артиллерийских систем и минометов.
В связи с значительными санитарными потерями личного состава и техники захватчики развернули военные госпитали и ремонтные мастерские военной техники на временно занятых территориях Харьковской, Запорожской и Херсонской областей. В то же время, в условиях постоянного поступления раненых военнослужащих вооруженных сил российской федерации, в госпиталях оккупантов не хватает квалифицированного медицинского персонала. Кроме того, у врага есть проблемы с запасами медицинских препаратов, пополнение которых практически не производится.
Также личный состав ремонтных мастерских по восстановлению техники врага вынужден работать круглосуточно в условиях отсутствия стабильной поставки запасных частей и агрегатов.
Отмечается прибытие ремонтно-восстановительных бригад с территории российской федерации (Ярославская область) на проведение ремонтно-восстановительных работ железнодорожных путей на временно занятых территориях Харьковской области.
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