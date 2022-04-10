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10.04.2022  09:44   Рита Парфенова

Как финансово помочь спасателям Харькова: реквизиты

Все желающие могут финансово помочь харьковским спасателям, которые круглосуточно спасают жизнь граждан и разбирают завалы разрушенных построек.

спасатели гсчс харькова

Более двух тысяч харьковчан сделали благотворительные взносы на нужды сотрудников ГСЧС с начала войны, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Городской информационный центр.

Жители нашего города перечислили более 2,1 млн грн, в том числе 2 162 703 грн – за март и 17 450 грн – за апрель (по состоянию на 5 апреля).
 
Перечисленные средства пошли на покупку оборудования и инструментов, необходимых спасателям для выполнения служебных обязанностей.

В частности куплены:

  • спецоборудование для разборки завалов,
  • 23 аккумуляторных электроинструмента (шлифовальные машины),
  • 20 стволов для тушения,
  • 50 касок,
  • 10 домкратов,
  • 60 взрывозащищенных фонарей,
  • пять комплектов разного инструмента, 
  • 120 защитных комбинезонов.

Всего на нужды спасателей было потрачено около 1 млн. 855 тыс. грн в марте и около 92 тыс. грн. – в апреле.
 
С полным отчетом о расходах благотворительных средств можно ознакомиться по ссылке.
 
Помочь спасателям финансово можно по следующим реквизитам:
 
Гривневый счет: UA733052990000026209897783044
или карта 5363 5420 1464 6351
АО КБ "ПриватБанк"
МФО 305299
РНОКПП 2612601133
Получатель: Попов Александр Владимирович
Назначение платежа: благотворительность для спасателей

Тэги:  благотворительность, гсчс, харьков
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