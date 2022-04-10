10.04.2022 09:44 Рита Парфенова

Как финансово помочь спасателям Харькова: реквизиты

Все желающие могут финансово помочь харьковским спасателям, которые круглосуточно спасают жизнь граждан и разбирают завалы разрушенных построек.

Более двух тысяч харьковчан сделали благотворительные взносы на нужды сотрудников ГСЧС с начала войны, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Городской информационный центр.

Жители нашего города перечислили более 2,1 млн грн, в том числе 2 162 703 грн – за март и 17 450 грн – за апрель (по состоянию на 5 апреля).



Перечисленные средства пошли на покупку оборудования и инструментов, необходимых спасателям для выполнения служебных обязанностей.

В частности куплены:

спецоборудование для разборки завалов,

23 аккумуляторных электроинструмента (шлифовальные машины),

20 стволов для тушения,

50 касок,

10 домкратов,

60 взрывозащищенных фонарей,

пять комплектов разного инструмента,

120 защитных комбинезонов.

Всего на нужды спасателей было потрачено около 1 млн. 855 тыс. грн в марте и около 92 тыс. грн. – в апреле.



С полным отчетом о расходах благотворительных средств можно ознакомиться по ссылке.



Помочь спасателям финансово можно по следующим реквизитам:



Гривневый счет: UA733052990000026209897783044

или карта 5363 5420 1464 6351

АО КБ "ПриватБанк"

МФО 305299

РНОКПП 2612601133

Получатель: Попов Александр Владимирович

Назначение платежа: благотворительность для спасателей