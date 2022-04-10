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10.04.2022  08:39   Рита Парфенова

Ракетный удар разрушил жилой дом в Харькове. Оперативная сводка ГСЧС на 10 апреля

За сутки с 0 по 10 апреля спасатели Харьковского гарнизона ГСЧС совершили 39 оперативных выездов


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Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную информацию Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области на 7.30 10 апреля.

Подразделения ГСЧС в течение суток совершили 17 выездов на тушение пожаров, вызванных вражескими обстрелами. Так, спасатели выезжали на тушение пожаров жилых многоэтажек, частных домов, гаражей и автомобилей. Пожары произошли почти во всех районах города Харькова, а именно: Киевском (4), Московском (2), Немышлянском (1), Слободском (1), Холодногорском (1), Новобаварском (1), Шевченковском (2) и Слободском (2) 1), а также Изюмском (2), Чугуевском (1) и Харьковском (1) районах области.

подар в харькове после обстрела

Так, 9 апреля враг нанес очередной ракетный обстрел по одному из жилых массивов города Харькова. В результате обстрела потерпела серьезные разрушения жилая 5-этажка. К месту происшествия были направлены 4 отделения службы спасения на автоцистернах и автолестницах в составе 20 спасателей. Из квартир одного из подъездов, подвергшихся наибольшим разрушениям, ГСЧСниками были спасены 7 человек и эвакуированы 8 человек. Информация о погибших уточняется.

ракетный удар харьков

Также в течение суток проводились работы по разбору завалов разрушенных зданий в Индустриальном и Шевченковском районах Харькова.

разбор завалов харьков

Пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток совершили 50 выездов для разминирования боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

разминирование харьков

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  агрессия россии, гсчс, харьков
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