09.04.2022 22:26 Евгений Клочко

Над Харьковом оккупанты рф применили новейшее оружие (фото)

В Харькове за последние два дня фиксируется применение российскими захватчиками нового вида снарядов - их спускают на город на парашютах.

Фото: Суспільне Харків

Об этом сегодня, 9 апреля, сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов. Он обратился к жителям города с просьбой не приближаться к таким парашютам и при обнаружении снаряда сразу уведомлять спецслужбу.

«Полтора месяца враг бомбит Харьков. Два последних дня, рядом с минами, снарядами, «Градами», Харьков сталкивается с бомбардировкой новым видом бомб. Российский агрессор спускает их на парашютах. Прошу вас ни в коем случае не приближаться к ним и сразу уведомлять об этом спасателей по телефонам 101 или 112», - отметил мэр Харькова.

Также Игорь Терехов призвал харьковчан, если есть подобная возможность, особенно в ночное время, находиться в укрытиях, бомбоубежищах, на станциях метрополитена.

Стоит отметить, что снаряды, которые спускаются на парашютах, используются, например, как для российских реактивных систем залпового огня Торнадо-Г, так и для Градов.

Такие реактивные снаряды имеют отделяемую боевую часть, что спускается на стабилизирующем парашюте. Они могут поражать цель под углом в 90 градусов.