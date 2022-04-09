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09.04.2022  22:26   Евгений Клочко

Над Харьковом оккупанты рф применили новейшее оружие (фото)

В Харькове за последние два дня фиксируется применение российскими захватчиками нового вида снарядов - их спускают на город на парашютах.

Новейшее оружие над Харьковом применили россияне
Фото: Суспільне Харків
 
Об этом сегодня, 9 апреля, сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов. Он обратился к жителям города с просьбой не приближаться к таким парашютам и при обнаружении снаряда сразу уведомлять спецслужбу.
 
«Полтора месяца враг бомбит Харьков. Два последних дня, рядом с минами, снарядами, «Градами», Харьков сталкивается с бомбардировкой новым видом бомб. Российский агрессор спускает их на парашютах. Прошу вас ни в коем случае не приближаться к ним и сразу уведомлять об этом спасателей по телефонам 101 или 112», - отметил мэр Харькова.
 
Также Игорь Терехов призвал харьковчан, если есть подобная возможность, особенно в ночное время, находиться в укрытиях, бомбоубежищах, на станциях метрополитена.
 
Стоит отметить, что снаряды, которые спускаются на парашютах, используются, например, как для российских реактивных систем залпового огня Торнадо-Г, так и для Градов.
 
РСЗО
 
Такие реактивные снаряды имеют отделяемую боевую часть, что спускается на стабилизирующем парашюте. Они могут поражать цель под углом в 90 градусов.
 
Тэги:  агрессия россии, боеприпасы, харьков
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