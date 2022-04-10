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10.04.2022  10:46   Рита Парфенова

Адреса раздачи гуманитарной помощи в Харькове на 10 апреля

Укрпочта и Новая Почта изменили адреса выдачи гуманитарной помощи в Харькове.


Фото из открытых источников

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Городскую диспетчерскую службу 1562

Гуманитарку по-прежнему можно бесплатно получить на пунктах выдачи «Новой почты» и «Укрпочты». Единственное, на что стоит обратить внимание: адреса пунктов выдачи изменились



Обновленные списки пунктов выдачи гуманитарной помощи в отделениях почты на 10 апреля

«Укрпочта»
Время работы: 9:00-15:00

  1. №22 площадь Свободы, 5;
  2. №33 ул. Шевченко, 224;
  3. №38 ул Ахиезеров, 16/50
  4. №120 пр. Юбилейный, 49-а;
  5. №118 пр. Юбилейный, 57/106;
  6. №170 ул. Гвардейцев-Широнинцев, 41;
  7. №171 ул. Амосова, 6
  8. №176 ул. Краснодарская, 181-б.

Обновленные списки пунктов выдачи гуманитарной помощи в отделениях почты на 10 апреля


«Новая почта»
Время работы: 8:00-13:00

  1. №119, просп. Победы, 70;
  2. №137, ул. Ахсарова, 21;
  3. №10, ул. Пушкинская, 96;
  4. №34, ул. Рождественская, 14;
  5. №78, ул. Шевченко, 24 А;
  6. №11, просп. Гагарина, 41/2;
  7. №99, просп. Гагарина, 176;
  8. №90, просп. Гагарина, 199;
  9. №44, просп. Льва Ландау, 46;
  10. №138, проезд Стадионный, 13;
  11. №102, ул. Краснодарская, 181Б;
  12. №100, просп. Архитектора Алешина, 5;
  13. №117, просп. Индустриальный, 24/31;
  14. №113, ул. Луи Пастера, 318;
  15. №65, просп. Героев Сталинграда, 169/24;
  16. №121, ул. Ньютона, 98.

Обновленные списки пунктов выдачи гуманитарной помощи в отделениях почты на 10 апреля

Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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