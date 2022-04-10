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10.04.2022  11:10   Виталий Хиневич

Коммунальные службы Харькова обеспечивают жителей города горячей водой

Коммунальное предприятие «Харьковские тепловые сети» возобновило услугу по горячему водоснабжению в 3353 жилых домах.

Коммунальщики Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
 
Сообщается, что совместно с подрядчиками, ежедневно  производят ремонтные работы по всему городу. В зависимости от объемов повреждений, они заменяют трубопроводы и ликвидируют дефекты, а также выполняют развоздушивание системы отопления.
 
Кроме того, «ХТС» постоянно контролируют выполнение заявок потребителей, поступающих в службу «15-62». На данный момент удалось закрыть 317 таких заявок.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  жкх, харьков
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