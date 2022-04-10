В районе Изюма уничтожена вражеская колонна,- Синегубов

Сегодня ночью военные ВСУ уничтожили большую колонну вражеской техники и живой силы, которые направлялись в сторону Изюма.
Об этом сообщил председатель ХОВА Олег Синегубов, передает РЕДПОСТ.
Также он сообщил, что в Ольховке Харьковской области Вооруженные Силы Украины полностью завершили зачистку территории. Бойцы 92 бригады обнаружили яму с трупами российских солдат. "Это пример того, как эти нелюди поступают даже со своими",- отметил Синегубов.
Проводится эвакуация населения из районов области, близким к проведению бовых действий. Так, из Лозовой уже выехали около 20 тысяч человек и эвакуация продолжается.
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