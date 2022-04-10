10.04.2022 11:25 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 10 апреля

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 17 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 306 939 человек. Выздоровело 276 787 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 23 140 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 15 человек (в том числе у 13 жителей города Харькова). 2 человека заболели в Лозовском районе.





Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 9 апреля.