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04.01.2022  16:10   Виталий Хиневич

В Украине полицейские отразили десятки атак на органы власти

На протяжении декабря 2021 года правоохранители отразили множество кибератак.

Кибератака
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Корреспондент».
 
Отмечается, что в декабре 2021 года СБУ прекратила и нейтрализовала 59 хакерских атак на информационные системы органов государственной власти. Так же было отработано более 28 тысяч критических событий информационной безопасности.
 
Основными видами хакерских атак было попытки несанкционированного доступа, атаки на интернет приложения и вредоносное программное обеспечение.
 
 
Специалисты оперативно отрабатывают полученную информацию, что позволяет своевременно реагировать и предупреждать негативные последствия в национальном киберпространстве. 
 
Напомним, ранее киберполиция задержала разработчика фейковой копии приложения "Дія.
 
Источник:   Корреспондент
 Тэги:  кибератаки, происшествия, харьков
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