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04.01.2022  16:15   Евгений Клочко

Обвал стены офисного здания в Харькове: появилось видео обрушения

Кадры обрушения стены офисного здания обнародовала Харьковская областная прокуратура.

Как сообщает РЕДПОСТ, обрушение части стены произошло 1 января в 07:58. На кадрах видно как обвал здания происходит именно с фундамента.

Напомним, 4 января в 11.30 в полицию поступило сообщение о том, что по проспекту Гагарина, 20 произошел обвал стены четырехэтажного дома. 
 
Правоохранители установили, что здание, в котором размещались офисные помещения, готовилось под снос и не эксплуатировалось.
 
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 5 лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.
 
Напомним, Харьковский городской голова Игорь Терехов уже дал поручение профильному заместителю Сергею Кузьмину выяснить полную информацию о том, кем, кому, как и почему были выданы разрешения на это строительство (если они вообще были выданы). 
 
Тэги:  происшествие, обвал, стена, харьков
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