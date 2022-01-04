04.01.2022 16:35 Яна Чернобай

Чат-бот «Карты харьковчанина» запущен в работу: как им воспользоваться

Чат-бот для «Карты харьковчанина» начал свою работу.

Об этом стало известно корреспонденту РЕДПОСТ во время интервью заместителя директора КУ «Офис реформ Харькова» Дмитрия Давидьянца.

В частности, в интервью Дмитрий Давидьянц рассказал, сколько партнёров присоединилось к проекту на сегодняшний день и как воспользоваться картой в маленьких торговых точках.

«На данный момент в программе лояльности карты харьковчанина участвуют более 100 партнеров. Мы говорим сейчас, что проект карты харьковчанина является беспрецедентным случаем для всей Украины – это наибольшая система лояльности в одной карте.

Проект «Карта харьковчанина» объединяет социально-ответственные компании, которые заинтересованы в развитии города, заинтересованы давать специальные предложения для жителей», - отметил Дмитрий Давидьянц.

С каждым днём растёт число партнёров программы лояльности проекта «Карта харьковчанина». К ним присоединился один из популярных в городе салонов парикмахерских услуг.

«Наш барбершоп основан на известном сериале «Острые козырьки». Мы предоставляем мужские стрижки, коррекцию бороды, комуфлирование, а также продаем уход за мужскими волосами. Так как мы социально ответственные, мы участвуем в карте харьковчанина. И предоставляем скидку 10% на все услуги, на всю косметику в любое время и в любой день», - рассказала Полина Токарь владелица барбершопа «Шелбис».

Сегодня запущен в работу чат-бот, говорит Дмитрий Давидьянц, разработанный специально для малого и среднего бизнеса. Теперь компании могут воспользоваться этим сервисом без установки валидатора, который сканирует карту харьковчанина.

«Человек приходит, показывает свою карту и всё! Достаточно простой, удобный бот. Всего два движения - отсканировать карту и выбрать услугу! Информация передается в «Офис реформ», и мы видим, что компания действительно оказывает выбранную услугу по специальной цене. К чат-боту уже подключено 80 партнеров», - отметил Дмитрий Давидьянц.