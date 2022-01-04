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04.01.2022  12:09   Евгений Клочко

Обвал стены здания в Харькове: в мэрии прокомментировали происшествие

В Харьковской городском совете дали первый комментарий по происшествию, которое случилось в Харькове.

Обвал стены здания в Харькове Обвал стены здания в Харькове
 
Как сообщил корреспонденту РЕДПОСТ директор Департамента горсовета по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко, сообщение о происшествии поступило 4 января в 11:27 от случайного прохожего. В поврежденном здании находятся офисные помещения бывшего завода "Оргтехника", находящиеся на частной территории. 
 
Пострадавших, по словам собственника помещений, к счастью, нет. Предварительно обрушение произошло из-за начавшегося рядом строительства. 
 
Обвал стены в Харькове Обвал стены в Харькове
 
Харьковский городской голова Игорь Терехов уже дал поручение профильному заместителю Сергею Кузьмину выяснить полную информацию о том, кем, кому, как и почему были выданы разрешения на это строительство(если они вообще были выданы). 
 
В данное время на месте происшествия работают представители полиции и ГСЧС.
 
Тэги:  происшествие, обвал, харьков, стена
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