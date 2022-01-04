04.01.2022 12:09 Евгений Клочко

Обвал стены здания в Харькове: в мэрии прокомментировали происшествие

В Харьковской городском совете дали первый комментарий по происшествию, которое случилось в Харькове.

Как сообщил корреспонденту РЕДПОСТ директор Департамента горсовета по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко, сообщение о происшествии поступило 4 января в 11:27 от случайного прохожего. В поврежденном здании находятся офисные помещения бывшего завода "Оргтехника", находящиеся на частной территории.

Пострадавших, по словам собственника помещений, к счастью, нет. Предварительно обрушение произошло из-за начавшегося рядом строительства.

Харьковский городской голова Игорь Терехов уже дал поручение профильному заместителю Сергею Кузьмину выяснить полную информацию о том, кем, кому, как и почему были выданы разрешения на это строительство(если они вообще были выданы).

В данное время на месте происшествия работают представители полиции и ГСЧС.