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04.01.2022  12:37   Рита Парфенова

Ночью в Харькове сгорел автомобиль Opel

Причины пожара устанавливаются.

Ночью в Харькове сгорел автомобиль Opel

Пожар легкового автомобиля «Оpel Omega МV6 произошел в ночь на 4 января в Индустриальном районе Харькова, передает РЕДПОСТ.

Сразу после двух часов ночи спасателям сообщили о возгорании авто, припаркованного возле жилой девятиэтажки №304 по Московскому проспекту. Огонь распространился на моторный отсек и салон авто на площади 1,5 кв.м.

Два отделения 25-й Государственной пожарно-спасательной части, прибывшие на вызов, за 20 минут локализовали пожар, и к 2:40 его ликвидировали.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, после полуночи на 23 декабря во дворе жилых многоэтажек по улице Родниковой, 9  в Харькове сгорел автомобиль Audi A-4. Машина была припаркована на внутриквартальной дороге в ряду автомобилей других жильцов. До приезда пожарных жители сами откатили стоявшие рядом машины, спасая их от пожара.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков, авто
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