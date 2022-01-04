04.01.2022 12:37 Рита Парфенова

Ночью в Харькове сгорел автомобиль Opel

Причины пожара устанавливаются.





Пожар легкового автомобиля «Оpel Omega МV6 произошел в ночь на 4 января в Индустриальном районе Харькова, передает РЕДПОСТ.



Сразу после двух часов ночи спасателям сообщили о возгорании авто, припаркованного возле жилой девятиэтажки №304 по Московскому проспекту. Огонь распространился на моторный отсек и салон авто на площади 1,5 кв.м.

Два отделения 25-й Государственной пожарно-спасательной части, прибывшие на вызов, за 20 минут локализовали пожар, и к 2:40 его ликвидировали.



Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, после полуночи на 23 декабря во дворе жилых многоэтажек по улице Родниковой, 9 в Харькове сгорел автомобиль Audi A-4. Машина была припаркована на внутриквартальной дороге в ряду автомобилей других жильцов. До приезда пожарных жители сами откатили стоявшие рядом машины, спасая их от пожара.