04.01.2022 13:00 Виталий Хиневич

В Карпатах получил травмы головы 17-летний харьковчанин

Спасатели оказали помощь подростку, который катался на лыжах.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Отмечается, что 3 января в Карпатах спасатели Славской поисково-спасательной бригады оказали помощь двум туристам, которые катались на лыжных трассах горы Высокий Верх.

Одним из пострадавших является 47-летний одессит, получивший травму левой ноги. А также 17-летний житель Харькова, подросток получил травмы головы.

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Спасателями была оказана первичная медицинская помощь, после чего пострадавшие были переданы в руки медикам.

Напомним, ранее в Харьковской области ребенок получил травмы руки во время сбора урожая на огородном участке.