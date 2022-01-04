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04.01.2022  13:00   Виталий Хиневич

В Карпатах получил травмы головы 17-летний харьковчанин

Спасатели оказали помощь подростку, который катался на лыжах.

Травмированный харьковчанин
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
 
Отмечается, что 3 января в Карпатах спасатели Славской поисково-спасательной бригады оказали помощь двум туристам, которые катались на лыжных трассах горы Высокий Верх. 
 
Одним из пострадавших является 47-летний одессит, получивший травму левой ноги. А также 17-летний житель Харькова, подросток получил травмы головы. 
 
 
Спасателями была оказана первичная медицинская помощь, после чего пострадавшие были переданы в руки медикам.
 
Напомним, ранее в Харьковской области ребенок получил травмы руки во время сбора урожая на огородном участке.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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