04.01.2022 13:36 Рита Парфенова

Коронавирус: новую мутацию COVID-19 обнаружили во Франции

Безымянный пока штамм попал во Францию из Камеруна.





У путешественника, который вернулся во Францию из центральной Африки, а именно из Камеруна, врачи выявили новую мутацию коронавирусной болезни, передает РЕДПОСТ со ссылкой на DW.



Сообщается, что у новой формы ковида, которая пока получила временное обозначение B.1.640.2, выявлено 46 мутаций.



Мужчина уже успел заразить минимум 12 человек на юге Франции, у которых также выявили «атипичную комбинацию мутаций». Изучение новой формы вируса пока находится на начальной стадии, и ученые могут мало что сказать о нем, хотя не отрицают, что эта форма может отличаться повышенной заразностью.



Напомним, медики стали диагностировать новое заболевание – флурону – смесь гриппа и коронавируса. Сообщается, то у всех заразившихся двумя вирусами одновременно, болезнь протекает в нетяжелой форме.