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04.01.2022  11:45   Рита Парфенова

Медики диагностируют у заболевших в Израиле «смесь» гриппа и коронавируса – флурону

Все заболевшие перенесли вирус в легкой форме.

флурона

Название заболеванию дали в Израиле, где впервые у пациента выявили одновременно вирус гриппа и COVID-19, передает РЕДПОСТ со ссылкой на EuroNews

Название гремучей смеси вирусов – флурона– образовано от слова грипп (flue – англ.) и коРОНА.

По сообщениям израильских СМИ, пациентка - молодая беременная женщина, болела в легкой форме и уже выписалась из больницы.

«У нее диагностировали грипп и коронавирус сразу после поступления. Оба теста оказались положительными, даже после того, как мы провели повторную проверку», - сказал Арнон Вижницер, директор гинекологического отделения больницы "Бейлинсон" в городе Петах-Тиква.

Через несколько дней случаи одновременного заражения короной и гриппом обнаружили на северо-востоке Испании – в Каталогии.

По сообщениям правительства Каталонии, все случаи «легкие», до сих пор симптомы были умеренными.

Источник:   EuroNews
 Тэги:  коронавирус, грипп, харьков
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