Медики диагностируют у заболевших в Израиле «смесь» гриппа и коронавируса – флурону

Все заболевшие перенесли вирус в легкой форме.
Название заболеванию дали в Израиле, где впервые у пациента выявили одновременно вирус гриппа и COVID-19, передает РЕДПОСТ со ссылкой на EuroNews
Название гремучей смеси вирусов – флурона– образовано от слова грипп (flue – англ.) и коРОНА.
По сообщениям израильских СМИ, пациентка - молодая беременная женщина, болела в легкой форме и уже выписалась из больницы.
«У нее диагностировали грипп и коронавирус сразу после поступления. Оба теста оказались положительными, даже после того, как мы провели повторную проверку», - сказал Арнон Вижницер, директор гинекологического отделения больницы "Бейлинсон" в городе Петах-Тиква.
Через несколько дней случаи одновременного заражения короной и гриппом обнаружили на северо-востоке Испании – в Каталогии.
По сообщениям правительства Каталонии, все случаи «легкие», до сих пор симптомы были умеренными.
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