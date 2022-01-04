04.01.2022 11:45 Рита Парфенова

Медики диагностируют у заболевших в Израиле «смесь» гриппа и коронавируса – флурону

Все заболевшие перенесли вирус в легкой форме.

Название заболеванию дали в Израиле, где впервые у пациента выявили одновременно вирус гриппа и COVID-19, передает РЕДПОСТ со ссылкой на EuroNews



Название гремучей смеси вирусов – флурона– образовано от слова грипп (flue – англ.) и коРОНА.



По сообщениям израильских СМИ, пациентка - молодая беременная женщина, болела в легкой форме и уже выписалась из больницы.



«У нее диагностировали грипп и коронавирус сразу после поступления. Оба теста оказались положительными, даже после того, как мы провели повторную проверку», - сказал Арнон Вижницер, директор гинекологического отделения больницы "Бейлинсон" в городе Петах-Тиква.

Через несколько дней случаи одновременного заражения короной и гриппом обнаружили на северо-востоке Испании – в Каталогии.



По сообщениям правительства Каталонии, все случаи «легкие», до сих пор симптомы были умеренными.