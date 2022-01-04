04.01.2022 11:34 Евгений Клочко

В Харькове обвалилась стена офисного здания (фото)

Стена высотой 4 этажа обвалилась в здании, расположенном по адресу проспект Гагарина, 20.



Типичное ХТЗ

Как сообщает РЕДПОСТ , о происшествии первым написал телеграм-канал "Типичное ХТЗ".

"На Гагарина 20 обвалилась стена дома, жилой он или нет непонятно. Вроде как рыли фундамент и собственно вот", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что данное здание вероятно принадлежит ЧАО "Харьковский завод "Оргтехника".

Помещения завода сдавались под различные офисы и магазины.

В последнее время в помещениях предприятия проходил капитальный ремонт по укреплению конструкции здания. К тому же во дворе был вырыт фундамент и велись строительные работы. Однако что явилось причиной обвала четырех этажей в здании, будут выяснять специалисты.

На данный момент информации о пострадавших и погибших нет.

Харьковский городской голова Игорь Терехов уже дал поручение профильному заместителю Сергею Кузьмину выяснить полную информацию о том, кем, кому, как и почему были выданы разрешения на это строительство (если они вообще были выданы).