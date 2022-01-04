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04.01.2022  11:34   Евгений Клочко

В Харькове обвалилась стена офисного здания (фото)

Стена высотой 4 этажа обвалилась в здании, расположенном по адресу проспект Гагарина, 20.


Типичное ХТЗ
Как сообщает РЕДПОСТ, о происшествии первым написал телеграм-канал "Типичное ХТЗ".
 
"На Гагарина 20 обвалилась стена дома, жилой он или нет непонятно. Вроде как рыли фундамент и собственно вот", - говорится в сообщении.
 
Стоит отметить, что данное здание вероятно принадлежит ЧАО "Харьковский завод "Оргтехника".
 
Помещения завода сдавались под различные офисы и магазины. 
 
В Харькове обвалилась стена офисного здания
 
В последнее время в помещениях предприятия проходил капитальный ремонт по укреплению конструкции здания. К тому же во дворе был вырыт фундамент и велись строительные работы. Однако что явилось причиной обвала четырех этажей в здании, будут выяснять специалисты.
 
В Харькове обвалилась стена офисного здания
 
На данный момент информации о пострадавших и погибших нет.
 
Харьковский городской голова Игорь Терехов уже дал поручение профильному заместителю Сергею Кузьмину выяснить полную информацию о том, кем, кому, как и почему были выданы разрешения на это строительство (если они вообще были выданы). 
 
Тэги:  происшествие, обвал, харьков, стена
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