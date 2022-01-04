04.01.2022 11:00 Виталий Хиневич

В Японии изобрели вакцину от COVID-19 с пожизненной защитой

Медики Токийского института медицинских наук, создали вакцину, которая вырабатывает пожизненный иммунитет.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Суспільне».

Отмечается, что клинические испытания нового препарата назначены на 2023 год. Данная вакцина позволит человечеству вакцинироваться одной дозой медикамента и иметь пожизненный иммунитет от коронавирусной инфекции.

Кроме этого, препарат позволит экономить денежные средства на вакцинации бустерными дозами. В качестве эталонного образца вакцины, ученные использовали разработанную британским врачом Эдвардом Дженнером в 1796 году вакцину от оспы. За ее основу взять безопасный для человека вирус коровьей оспы.

Новую вакцину успешно протестировали на мышах, у которых иммунитет держался не менее 20 месяцев.

Клинические испытания будет проводить фармацевтическая компания Nobelpharma. В испытаниях примут участие около 200 добровольцев, которые ранее переболели коронавирусом и привились от него. В случае если исследования пройдут успешно, новая вакцина будет доступна для человечества в 2024 году.

Напомним, жители Украины, получившие в 2021 году две прививки от коронавируса , в следующем году должны прийти на ревакцинацию.