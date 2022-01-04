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04.01.2022  10:54   Евгений Клочко

В Харькове снесли скандальное сооружение "Скифское наследие" (видео)

Печально известную инсталляцию под названием "Скифское наследие" снесли в Харькове.

Как сообщает РЕДПОСТ, соответствующие кадры были опубликованы в харьковской теелеграм-канале "ТРУХА".
 
На видео коммунальщики с помощью трактора демонтируют конструкции инсталляции, расположенной на улице Библика, 2-В.
 
Напомним,сооружение под названием «Скифское наследие» было подано на конкурс «Бюджета участия» в 2019 году и после голосования харьковчан в интернете выбрано одним из финалистов.
 
Однако после резонанса, вызванного в социальных сетях, Харьковским городским головой Игорем Тереховым было принято решение о демонтаже данной инсталляции, которую в соцсетях уже успели назвать "Харьковский Стоунхендж".
 
28 декабря 2021 года департамент ЖКХ Харьковского городского совета прекратил сотрудничество с фирмой "Палмаз Групп". Договор о строительстве "Харьковского Стоунхенджа" на улице Библика, 2-В (ХТЗ) разорван  по соглашению сторон. Стоимость проекта составлял 1,43 миллиона гривен.
 
Ранее директор Департамента горсовета по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко заявлял, что инсталляция, сооруженная на улице Библика в Харькове, в существующем виде не будет профинансирована за счет городского бюджета.
 
Тэги:  скифское наследие, инсталляция, харьков
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