04.01.2022 10:54 Евгений Клочко

В Харькове снесли скандальное сооружение "Скифское наследие" (видео)

Печально известную инсталляцию под названием "Скифское наследие" снесли в Харькове.

Как сообщает РЕДПОСТ , соответствующие кадры были опубликованы в харьковской теелеграм-канале "ТРУХА".

На видео коммунальщики с помощью трактора демонтируют конструкции инсталляции, расположенной на улице Библика, 2-В.

Напомним,сооружение под названием «Скифское наследие» было подано на конкурс «Бюджета участия» в 2019 году и после голосования харьковчан в интернете выбрано одним из финалистов.

Однако после резонанса, вызванного в социальных сетях, Харьковским городским головой Игорем Тереховым было принято решение о демонтаже данной инсталляции, которую в соцсетях уже успели назвать "Харьковский Стоунхендж".

28 декабря 2021 года департамент ЖКХ Харьковского городского совета прекратил сотрудничество с фирмой "Палмаз Групп". Договор о строительстве "Харьковского Стоунхенджа" на улице Библика, 2-В (ХТЗ) разорван по соглашению сторон. Стоимость проекта составлял 1,43 миллиона гривен.

Ранее директор Департамента горсовета по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко заявлял, что инсталляция, сооруженная на улице Библика в Харькове, в существующем виде не будет профинансирована за счет городского бюджета