Город не оплатит харьковский «стоунхендж», – Юрий Сидоренко

«Скифское наследие» было подано на конкурс «Бюджета участия» в 2019 году и после голосования харьковчан в интернете выбрано одним из финалистов. По условиям конкурса, реализация проекта должна проводиться на средства городского бюджета, однако полученный результат не удовлетворил городские власти.

Юрий Сидоренко отметил, что сооружение под названием «Скифское наследие» было подано на конкурс «Бюджета участия» в 2019 году и после голосования харьковчан в интернете выбрано одним из финалистов. По условиям конкурса, реализация проекта должна проводиться на средства городского бюджета, однако полученный результат не удовлетворил городские власти.

«Конечно же, в таком виде «ця споруда» принята не будет. Соответственно, ни о какой оплате речи тоже не идет - в этом вопросе позиция мэра принципиальна. Деньги реализатору проекта заплачены не будут. Игорь Терехов уверен, что в таком виде «библиковскому стоунхенджу» или «скифскому наследию» в Харькове места нет», – заявил директор Департамента.