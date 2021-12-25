25.12.2021 13:55 Рита Парфенова
Город не оплатит харьковский «стоунхендж», – Юрий Сидоренко
Инсталляция, сооруженная на улице Библика в Харькове, в существующем виде не будет профинансирована за счет городского бюджета.
Facebook
Об этом директор Департамента горсовета по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко заявил на своей странице в Фейсбуке, пишет РЕДПОСТ
.
Юрий Сидоренко отметил, что сооружение под названием «Скифское наследие» было подано на конкурс «Бюджета участия» в 2019 году и после голосования харьковчан в интернете выбрано одним из финалистов. По условиям конкурса, реализация проекта должна проводиться на средства городского бюджета, однако полученный результат не удовлетворил городские власти.
«Конечно же, в таком виде «ця споруда» принята не будет. Соответственно, ни о какой оплате речи тоже не идет - в этом вопросе позиция мэра принципиальна. Деньги реализатору проекта заплачены не будут. Игорь Терехов уверен, что в таком виде «библиковскому стоунхенджу» или «скифскому наследию» в Харькове места нет», – заявил директор Департамента.
Напомним, д
о 26 декабря в ИВЦ «Бузок» открыта
выставка фотошколы Владимира Оглоблина «Истоки цивилизации».
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0