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25.12.2021  13:55   Рита Парфенова

Город не оплатит харьковский «стоунхендж», – Юрий Сидоренко

Инсталляция, сооруженная на улице Библика в Харькове, в существующем виде не будет профинансирована за счет городского бюджета.


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Об этом директор Департамента горсовета по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко заявил на своей странице в Фейсбуке, пишет РЕДПОСТ.
 
Юрий Сидоренко отметил, что сооружение под названием «Скифское наследие» было подано на конкурс «Бюджета участия» в 2019 году и после голосования харьковчан в интернете выбрано одним из финалистов. По условиям конкурса, реализация проекта должна проводиться на средства городского бюджета, однако полученный результат не удовлетворил городские власти.

«Конечно же, в таком виде «ця споруда» принята не будет. Соответственно, ни о какой оплате речи тоже не идет - в этом вопросе позиция мэра принципиальна. Деньги реализатору проекта заплачены не будут. Игорь Терехов уверен, что в таком виде «библиковскому стоунхенджу» или «скифскому наследию» в Харькове места нет», – заявил директор Департамента.
 
Напомним, до 26 декабря в ИВЦ «Бузок» открыта выставка фотошколы Владимира Оглоблина «Истоки цивилизации».

 

Источник:   Фейсбук Юрия Сидоренко
 Тэги:  стоунхендж, харьков
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