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25.12.2021  14:32   Валерия Кононова

Супермаркеты Lidl откроются в Украине: какие они и где будет первый

Первый супермаркет сети может появиться в одном из западных городов Украины.


Фото из открытых источников

Супермаркеты Lidl откроются в Украине: какие они и где будет первый

Пока что компания Lidl не делала никаких официальных заявлений, что является их политикой – ничего не говорить заранее. Тем не менее, именно эти супермаркеты могут стать сильным конкурентом распространенному сейчас в Украине АТБ.

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив считает, что первый магазин немецкой сети должен открыться именно в их городе. Ранее они хотели открыть Ашан, однако с Lidl все кажется более реальным. И хотя голова считает, что проект займёт примерно год, официальных подтверждений компании нет.

Какой же будет сеть магазинов Lidl и что ей присуще – разбирался корреспондент РЕДПОСТ.

Данная сеть магазинов покупает товар напрямую, без посредников, и очень большими партиями. Из плюсов – это крайне снижает цены в магазинах. Из минусов – в данной сети не очень-то большой выбор товаров.

Для сравнения, в обычных супермаркетах такого размера расположено от 20 до 60 тысяч уникальных продуктов, в сети же Lidl эта цифра остановилась около двух тысяч.

Напомним, 15 октября газета Lebensmittel Zeitung опубликовала статью о появлении марки Lidl в Украине в будущем.

Тэги:  супермаркет, харьков
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