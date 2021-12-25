Супермаркеты Lidl откроются в Украине: какие они и где будет первый

Первый супермаркет сети может появиться в одном из западных городов Украины.
Пока что компания Lidl не делала никаких официальных заявлений, что является их политикой – ничего не говорить заранее. Тем не менее, именно эти супермаркеты могут стать сильным конкурентом распространенному сейчас в Украине АТБ.
Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив считает, что первый магазин немецкой сети должен открыться именно в их городе. Ранее они хотели открыть Ашан, однако с Lidl все кажется более реальным. И хотя голова считает, что проект займёт примерно год, официальных подтверждений компании нет.
Какой же будет сеть магазинов Lidl и что ей присуще – разбирался корреспондент РЕДПОСТ.
Данная сеть магазинов покупает товар напрямую, без посредников, и очень большими партиями. Из плюсов – это крайне снижает цены в магазинах. Из минусов – в данной сети не очень-то большой выбор товаров.
Для сравнения, в обычных супермаркетах такого размера расположено от 20 до 60 тысяч уникальных продуктов, в сети же Lidl эта цифра остановилась около двух тысяч.
Напомним, 15 октября газета Lebensmittel Zeitung опубликовала статью о появлении марки Lidl в Украине в будущем.
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