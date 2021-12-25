Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 25 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрирован 71 случай заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 193 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 242 148 человек. Выздоровело 228 726 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 256 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 82 человек (в том числе 71 жителя города Харькова). 49 человек заболели в Лозовском районе, 26 – в Чугуевском, 14 – в Богодуховском, 13 – в Изюмском, 8 – в Купянском, 1 – в Красноградском.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 24 декабря.
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