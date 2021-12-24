Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 24 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 125 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 192 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 241 955 человека. Выздоровело 227 788 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 244 человека.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 137 человек (в том числе 125 жителей города Харькова). 15 человек заболели в Богодуховском районе, 15 – в Купянском, 10 – в Изюмском, 7 – в Красноградском, 6 – в Чугуевском, 2 – в Лозовском.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 22 декабря.
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