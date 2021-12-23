    
Главная Новости Харькова Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 23 декабря
23.12.2021  10:45   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 23 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 106 случаев заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 259 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 241 763 человека. Выздоровело 226 932 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 8 600 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 122 человек (в том числе 106 жителей города Харькова). 46 человек заболели в Чугуевском районе, 22 – в Изюмском, 20 – в Богодуховском, 17 – в Лозовском, 16 – в Купянском, 16 – в Красноградском.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 21 декабря.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.12 Власть Коронавирус и Рождество: как будут проходить праздничные Богослужения в Харькове 22.12 Медицина Как поведёт себя COVID-19 во время новогодних праздников. Учёные дали прогноз 22.12 Медицина Срок действия COVID-сертификатов: нововведение ЕС
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 