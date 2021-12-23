Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 23 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 106 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 259 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 241 763 человека. Выздоровело 226 932 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 8 600 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали во всех районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 122 человек (в том числе 106 жителей города Харькова). 46 человек заболели в Чугуевском районе, 22 – в Изюмском, 20 – в Богодуховском, 17 – в Лозовском, 16 – в Купянском, 16 – в Красноградском.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 21 декабря.
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