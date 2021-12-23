23.12.2021 11:00 Виталий Хиневич

В Украине будут брать на воинский учет женщин до 60 лет: список профессий

17 декабря текущего года вступил в силу приказ Министерства обороны Украины №313.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «KadrEx».

Отмечается, что вступил в законную силу приказ №313 от 11 октября текущего года, таким образом, женщины некоторых профессий обязаны становиться на воинский учет.

Работодатель должен будет проконтролировать на своем предприятии процесс становления на воинский учет.

Если руководство предприятия не выполнит указанные требования, ему может грозить штраф от 5100 до 8500 тысяч гривен. Также штрафовать будут и работниц предприятия, которые уклонились от воинского учета. Сумма штрафа будет составлять от 850 до 1710 гривен.

Таким образом, под воинский учет попадают некоторые сотрудники финансовых учреждений, журналисты, ветеринары, менеджеры и маляры. С полным списком профессий можно ознакомиться на сайте.

Для того, что бы стать на воинский учет, необходимо обратиться в военкомат, взяв с собой паспорт гражданина, идентификационный код, свидетельство о рождении ребенка (если есть), военно-учетный документ и заявление о взятии на учет. Если женщина пригодна к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту от 18 до 60 лет, то ее обязаны поставить на воинский учет.

Напомним, ранее сообщалось, что в случае военного вторжения регулярных войск Российской Федерации, Украина довольно оперативно может мобилизовать резервистов первой и второй очереди для защиты государства от агрессора.