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23.12.2021  11:25   Виталий Хиневич

На Черкащине создали первую монашескую пожарную бригаду (видео)

В Украине появилась первая добровольная бригада пожарных, состоящая из монахинь.

Пожарные-монахини в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС в Черкасской области.
 
Отмечается, что с 22 декабря реагировать на пожары и вызовы о спасении будет пожарная бригада из пяти монахинь добровольцев. Ее создали в Свято-Троицком Мотронинском монастыре на территории села Мельники.
 
 
Все монахини прошли специальное обучение, которое позволит профессионально и оперативно оказывать помощь нуждающимся. В компетенцию пожарных-монахинь будет входить локализация пожаров и происшествий в семи селах, которые прилегают к монастырю.
 

Напомним, 22 декабря около 02:55 произошло возгорание гостиничного комплекса в селе Селище Винницкого района. Общая площадь возгорания составила около 900 квадратных метров, горела крыша здания.
 
Источник:   ГСЧС в Черкасской области
 Тэги:  пожарная бригада, монахини, харьков
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