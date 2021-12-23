23.12.2021 11:25 Виталий Хиневич

На Черкащине создали первую монашескую пожарную бригаду (видео)

В Украине появилась первая добровольная бригада пожарных, состоящая из монахинь.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС в Черкасской области.

Отмечается, что с 22 декабря реагировать на пожары и вызовы о спасении будет пожарная бригада из пяти монахинь добровольцев. Ее создали в Свято-Троицком Мотронинском монастыре на территории села Мельники.

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Все монахини прошли специальное обучение, которое позволит профессионально и оперативно оказывать помощь нуждающимся. В компетенцию пожарных-монахинь будет входить локализация пожаров и происшествий в семи селах, которые прилегают к монастырю.

произошло возгорание гостиничного комплекса в селе Селище Винницкого района. Общая площадь возгорания составила около 900 квадратных метров, горела крыша здания. Напомним, 22 декабря около 02:55гостиничного комплекса в селе Селище Винницкого района. Общая площадь возгорания составила около 900 квадратных метров, горела крыша здания.