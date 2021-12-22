22.12.2021 10:10 Виталий Хиневич
Выпрыгивали из окон, спасая жизнь: в Винницкой области произошел масштабный пожар
В селе Селище Винницкой области произошло возгорание гостиничного комплекса.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Винницкой области.
Отмечается, что 22 декабря около 02:55 произошло возгорание гостиничного комплекса в селе Селище Винницкого района. Общая площадь возгорания составила около 900 квадратных метров, горела крыша здания.
Во время пожара погибла 19-летняя девушка, которая по предварительной информации выпрыгнула из окна. Два человека получили травмы. Всего было эвакуировано 56 человек, из них 53 ребенка.
С возгоранием боролись 44 человека из числа пожарных бригад. Кроме этого отмечается, что пожар на данный момент еще полностью не ликвидирован.
Напомним, 21 декабря в Первомайском пожарные спасли
женщину из горящей квартиры.
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