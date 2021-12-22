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22.12.2021  10:10   Виталий Хиневич

Выпрыгивали из окон, спасая жизнь: в Винницкой области произошел масштабный пожар

В селе Селище Винницкой области произошло возгорание гостиничного комплекса.

Пожар Винницкая область
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Винницкой области.
 
Отмечается, что 22 декабря около 02:55 произошло возгорание гостиничного комплекса в селе Селище Винницкого района. Общая площадь возгорания составила около 900 квадратных метров, горела крыша здания.
 
Во время пожара погибла 19-летняя девушка, которая по предварительной информации выпрыгнула из окна. Два человека получили травмы. Всего было эвакуировано 56 человек, из них 53 ребенка.
 
 
С возгоранием боролись 44 человека из числа пожарных бригад. Кроме этого отмечается, что пожар на данный момент еще полностью не ликвидирован.
 
Напомним, 21 декабря в Первомайском пожарные спасли женщину из горящей квартиры.
 
Источник:   ГСЧС Винницкой области
 Тэги:  пожар, происшествие, харьков, винница
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