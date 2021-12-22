На Харьковщине в летней кухне сгорел мужчина

Пожар произошел 21 декабря в Лозовском районе области в селе Тройчатое.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Харьковской области.
По информации спасателей, пожар произошел в летней кухне частного домовладения. Во время тушения огня пожарные обнаружилы в пылающем помещении тело мужчины. Погибшим оказался 64-летний хозяин дома.
На полную ликвидацию пожара спасателям понадобилось около 2 часов. Причины его возникновения устанавливаются.
Напомним, 21 декабря в Первомайском пожарные спасли женщину из горящей квартиры.
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