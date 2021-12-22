22.12.2021 09:24 Евгений Клочко

Спорт в смартфоне: в Харькове создадут приложение для поиска спортивных секций

В 2022 году в Харькове реализуют нескольких цифровых проектов, которые значительно помогут харьковчанам в повседневной жизни.

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщила директор Департамента цифровой трансформации Галина Литвинец.

По ее словам, в следующем году планируется внедрить автоматизированную систему «Спорт и культурное развитие в смартфоне». Мобильное приложение обеспечит возможность получить необходимую информацию об имеющихся в городе спортивных секциях, клубах и организациях, культурных и творческих учреждениях, объектах спортивной инфраструктуры, запланированных соревнованиях и выступлениях творческих коллективов, сведения о тренерах, спортсменах, творческих коллективах и прочее.

Кроме того планируется модернизировать городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62», что позволит улучшить ее функциональные возможности, внедрить автоматизированные механизмы контроля, выполнения работ и т.д.

Обновления коснутся и «Карты харьковчанина». По словам Галина Литвинец, использование современного программного обеспечения позволит автоматизировать полный цикл сбора информации и выдачи карт, расширит функциональные возможности «X-card». Кроме того, появится цифровая «Карточка харьковчанина».

Также в 2022 году планируется внедрить современное программное обеспечение для учета объектов малой архитектурной формы, что позволит вести унифицированный учет объектов и автоматизировать процессы их учета.

Напомним, Минцифры Украины планирует продолжить сотрудничество с Харьковом в запуске современных IT-проектов . Сейчас в Харькове работают десятки проектов, которые повышают комфорт проживания в городе. Это и «Е-малятко», «E-health», «Картка харьковчанина», образовательные платформы, электронные школьные дневники и др.