Минцифры Украины планирует продолжить сотрудничество с Харьковом в запуске современных IT-проектов

Харьков – первый город в Украине, в котором успешно были запущены пилотные проекты совместно с Министерством цифровой трансформации Украины. Вопросы дальнейшего сотрудничества с Министерством обсуждались на он-лайн конференции.
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, руководитель Харькова Игорь Терехов провел Zoom-конференцию по цифровизации с Министерством цифровой трансформации. Во время он-лайн общения Министр цивровой трансформации Михаил Фёдоров подчеркнул, что его ведомство предпочитает продолжить сотрудничество в направлении цифровизации с нынешней командой городской власти.
«Мы работали, запускали ряд проектов. Всё пилотировали на Харькове. Наш вопрос сейчас, чтобы мы продолжили такое же сотрудничество и развитие», – сообщил Федоров.
По словам Игоря Терехова, все городские сервисы должны быть доступны он-лайн на компьютере и смартфоне, и при этом должны быть простыми, удобными в использовании. Игорь Терехов подчеркнул, что в Харькове готовятся к запуску электронные сервисы, связанные с медициной, земельными вопросами и открытостью власти.
«Я хочу, чтобы многие земельные вопросы были открыты и связаны с цифровой трансформацией, потому что я очень хочу, чтобы мы стали очень открытой мэрией. Это и медицина, естественно, потому что сегодня большие вопросы есть по программному обеспечению наших медиков. И еще очень много приложений, которые будем вместе разрабатывать для удобства людей. И мы будем первыми, первыми среди всех городов Украины. Для этого есть все возможности в городе Харькове», – отметил Игорь Терехов.
Сейчас в Харькове работают десятки проектов, которые повышают комфорт проживания в городе. Это и «Е-малятко», «E-health», «Картка харьковчанина», образовательные платформы, электронные школьные дневники и др.
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