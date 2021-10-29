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29.10.2021  13:15   Рита Парфенова

666 тысяч гривен ущерба: Под Харьковом задержали браконьера с раками (фото)

Рыбоохранный патруль задержал в Купянском районе нарушителя, осуществлявшего лов раков лесковыми сетями.

Криминал Харьков: задержали браконьера с лесковыми сетями

Рыбоохранный патруль продолжает ловить нарушителей на водоемах области, сообщает РЕДПОСТ.

Так, около пяти часов вечера 27 октября в Купянском районе на безымянном пруду возле села Нечволодовка инспекторы обнаружили рыбака с запрещенными орудиями лова. У мужчины было шесть сетей из лески, которыми он успел поймать 200 речных раков. Ущерб, нанесенный водным ресурсам, оценен в 666 тысяч 400 гривен.

На месте инспекторы составили на нарушителя протокол за грубое нарушение правил рыболовства (ч. 4 ст. 85 КУоАП). Выловленные раки вместе с запрещенными сетями изъяты. В дальнейшем степень ответственности рыбака-браконьера, в том числе и финансовую, определит суд.

Ранее РЕДПОСТ писал, что в период запрета на ловлю раков инспекторы рыбнадзора фиксируют продажу членистоногих на рынках Харькова и области.

Криминал Харьков: задержали браконьера с лесковыми сетями

Источник:   Управление Госагентства рыбного хозяйства в Харьковской области
 Тэги:  рыба, браконьер, харьков
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