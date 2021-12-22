22.12.2021 09:40 Виталий Хиневич

Украинцев в конце декабря ожидает зарплатный бум

Жителям страны в декабре следует ожидать перерасчета уровня заработной платы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Апостроф».

Отмечается, что в Украине средняя зарплата в декабре увеличится на 15%. Такой взлет связан годовыми премиями и тринадцатой зарплатой, которую работающие украинцы получают в конце года.

Читайте также: В Украине возможен кризис заведений общепита

Кроме этого, с 1 декабря 2021 года увеличилась выплата минимальной заработной платы, до 6500 тысяч гривен. Исходя из этого, уровень средних зарплат в декабре будет заметно отличаться от выплат в октябре и ноябре.

Напомним, с 1 декабря повысится минимальная зарплата с 6 000 до 6 500 гривен. В последний раз пересмотр минимальной оплаты труда состоялся 1 января 2021 года, следующий запланирован на октябрь 2022 года.