22.12.2021 09:40 Виталий Хиневич
Украинцев в конце декабря ожидает зарплатный бум
Жителям страны в декабре следует ожидать перерасчета уровня заработной платы.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на издание «Апостроф».
Отмечается, что в Украине средняя зарплата в декабре увеличится на 15%. Такой взлет связан годовыми премиями и тринадцатой зарплатой, которую работающие украинцы получают в конце года.
Кроме этого, с 1 декабря 2021 года увеличилась выплата минимальной заработной платы, до 6500 тысяч гривен. Исходя из этого, уровень средних зарплат в декабре будет заметно отличаться от выплат в октябре и ноябре.
Напомним, с 1 декабря повысится минимальная зарплата
с 6 000 до 6 500 гривен. В последний раз пересмотр минимальной оплаты труда состоялся 1 января 2021 года, следующий запланирован на октябрь 2022 года.
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