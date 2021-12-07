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07.12.2021  09:50   Виталий Хиневич

Копить деньги месяц и стоять в очередях: в Украине возможен кризис заведений общепита

Доступных заведений может не остаться, а многие рестораны будут вынуждены закрыться.

Ресторанный кризис в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «UBR».
 
Отмечается, что недорогие рестораны вынуждены будут повышать ценник на свое меню ежемесячно на 10-20%. Таким образом, посещение ресторана к весне вырастет в цене на 50%. По мнению директора компании "Ресторанный консалтинг" Ольги Насоновой, это вынужденная мера, в противном случае заведения закроются. 
 
Кроме этого эксперт отмечает, что в стране значительно выросла стоимость коммунальных услуг, и увеличился уровень зарплат у работников общепита. Данные факторы напрямую влияют на рентабельность ресторанов и кафе.
 
 
Также сообщается, что ресторанный рынок может ждать судьба 2000 годов, когда заведений мало и они забиты посетителями. А желающие попасть в места общественного питания вынуждены будут копить деньги месяц и стоять в очередях.
 
"Станет меньше всех ресторанов, но особенно недорогих. Будут забиты оставшиеся заведения. Те, кто переживет зиму", - добавила Ольга Насонова.
 
Напомним, кофейни начнут повышать цены уже в ноябре-январе. На формирование цены напитка, помимо самого кофе, влияет фактор подорожания газа, воды и электричества.
 
Источник:   UBR
 Тэги:  общепит, цена, харьков
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