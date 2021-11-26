26.11.2021 16:00

Чашка кофе взлетит в цене уже на днях

Кофейни начнут повышать цены уже в ноябре-январе.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Обозреватель».

Отмечается, что ценник на кофе увеличится в цене, подорожания продукта избежать не получится.

"Зеленый кофе вырос в цене более чем в два раза, но в себестоимость обжаренных зерен включены зарплаты, налоги, амортизация автомобилей, коммунальные расходы и прибыль. То есть обжаренный кофе подорожает на 15-30%, настолько же подорожает одна чашка кофе, выпитая в кофейне»,– говорят эксперты.

Кроме этого отмечается, что на формирование цены напитка, помимо самого кофе, влияет фактор подорожания газа, воды и электричества.

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Мировые цены на кофе побили 10-летний рекорд, который также в значительной мере отразится на формирование ценовой политики.

«Виной всему небывалые заморозки на кофейных плантациях в Бразилии, а также многократно подорожавшую логистику. Из-за случившегося цены на продукцию подняли и другие страны. Ведь дефицит бразильского кофе вызвал ажиотаж на продукт», - сообщил эксперт Тимур Козонов.

Помимо этого эксперты акцентируют внимание на том, что климатическая ситуация в Бразилии если и испортит плоды, то потребитель это сможет ощутить уже в следующем году.

Напомним, в ближайшее время цены на сахар в Украине должны снизиться. Стоимость 1 килограмма будет составлять от 23 до 25 гривен.