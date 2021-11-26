    
Главная Новости Харькова Экономика и промышленность Чашка кофе взлетит в цене уже на днях
26.11.2021  16:00   

Чашка кофе взлетит в цене уже на днях

Кофейни начнут повышать цены уже в ноябре-январе.

Цены на кофе в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Обозреватель».
 
Отмечается, что ценник на кофе увеличится в цене, подорожания продукта избежать не получится. 
 
"Зеленый кофе вырос в цене более чем в два раза, но в себестоимость обжаренных зерен включены зарплаты, налоги, амортизация автомобилей, коммунальные расходы и  прибыль. То есть обжаренный кофе подорожает на 15-30%, настолько же подорожает одна чашка кофе, выпитая в кофейне»,– говорят эксперты.
 
Кроме этого отмечается, что на формирование цены напитка, помимо самого кофе, влияет фактор подорожания газа, воды и электричества.
 
 
Мировые цены на кофе побили 10-летний рекорд, который также в значительной мере отразится на формирование ценовой политики. 
 
«Виной всему небывалые заморозки на кофейных плантациях в Бразилии, а также многократно подорожавшую логистику. Из-за случившегося цены на продукцию подняли и другие страны. Ведь дефицит бразильского кофе вызвал ажиотаж на продукт», - сообщил эксперт Тимур Козонов.
 
Помимо этого эксперты акцентируют внимание на том, что климатическая ситуация в Бразилии если и испортит плоды, то потребитель это сможет ощутить уже в следующем году.
 
Напомним, в ближайшее время цены на сахар в Украине должны снизиться. Стоимость 1 килограмма будет составлять от 23 до 25 гривен.
 
Источник:   Обозреватель
 Тэги:  кофе, цена, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.02 Криминал и происшествия В харьковском аэропорту обнаружили "кофемана" с сотней упаковок кофе в дорожной сумке 08.02 Криминал и происшествия На ЮЖД в кофе у марокканца служебная собака нашла наркотики (ФОТО) 31.01 Криминал и происшествия Кофе с психотропами и экскурсия по Харькову закончилась заключением
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 