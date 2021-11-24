24.11.2021 16:15 Валерия Кононова

Подсолнечное масло в Украине подорожает до 100 грн: причины

За текущий год подсолнечное масло побило все рекорды подорожаний – на 80% выросла его цена.

Как сообщает РЕДПОСТ , рост цены энергоносителей является основной причиной подорожания масла. И хотя прогнозы по этому вопросу эксперты сейчас озвучивает осторожно, советуют они вполне уверенно – стоит запастись подсолнечным маслом. Пока его цена варьируется от 40 до 70 грн по Украине.

В Харькове средняя ценовая политика этого продукта сейчас 55-60 грн.

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Единственное успокоение от экспертов – цена останется стабильной до конца года и, возможно, даже до конца зимы. А вот что будет весной – пока вопрос, ведь все будет зависеть от цены энергоносителей и подсолнечника.

Напомним, стоимость хлеба может возрасти на 15-20%. Причиной этому может послужить изменения в ценообразовании энергоресурсов и сырья для производства продукта.