    
Главная Новости Харькова Экономика и промышленность Подсолнечное масло в Украине подорожает до 100 грн: причины
24.11.2021  16:15   Валерия Кононова

Подсолнечное масло в Украине подорожает до 100 грн: причины

За текущий год подсолнечное масло побило все рекорды подорожаний – на 80% выросла его цена.

Подсолнечное масло в Украине подорожает
 
Как сообщает РЕДПОСТ, рост цены энергоносителей является основной причиной подорожания масла. И хотя прогнозы по этому вопросу эксперты сейчас озвучивает осторожно, советуют они вполне уверенно – стоит запастись подсолнечным маслом. Пока его цена варьируется от 40 до 70 грн по Украине. 
 
В Харькове средняя ценовая политика этого продукта сейчас 55-60 грн. 
 
 
Единственное успокоение от экспертов – цена останется стабильной до конца года и, возможно, даже до конца зимы. А вот что будет весной – пока вопрос, ведь все будет зависеть от цены энергоносителей и подсолнечника.
 
Напомним, стоимость хлеба может возрасти на 15-20%. Причиной этому может послужить изменения в ценообразовании энергоресурсов и сырья для производства продукта.
 
Тэги:  подсолнечное масло, цена, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.11 Экономика и промышленность В Верховной Раде Украины предлагают регулировать цены на подсолнечное масло 25.06 Экономика и промышленность Украина – лидер по продажам подсолнечного масла 01.12 Экономика и промышленность Подсолнечное масло подорожает на треть
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 