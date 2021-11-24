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24.11.2021  16:00   Виталий Хиневич

В Харькове состоится киберспортивный турнир

Соревнования будут проходить по различным видам спорта в два этапа.

Киберспорт Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета. 
 
Отмечается, что турниры пройдут по интерактивному футболу, хоккею, баскетболу и единоборствам. 
 
Отборочный этап определить 4 сильнейших участников в каждом из направлений. В свою очередь финальный этап выберет чемпионов и призеров. Принять участие в киберспорт-лиге сможет каждый харьковчанин, участие бесплатное. 
 
Сыграть в виртуальный футболь и принять участие в единоборстве смогут 64 человека на каждом направлении, в киберхоккее и кибербаскетболе проявить себя смогут 32 человека. Регистрация продлится до 8 декабря или до достижения лимита.
 
Место проведения отборочного этапа состоится по адресу : улица Сумская, 52. 
 
Напомним, 16 ноября прошли заключительные матчи группового этапа отборочного цикла ЧМ-2022.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  спорт, киберспорт, харьков
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