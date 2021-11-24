24.11.2021 16:00 Виталий Хиневич
В Харькове состоится киберспортивный турнир
Соревнования будут проходить по различным видам спорта в два этапа.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
Отмечается, что турниры пройдут по интерактивному футболу, хоккею, баскетболу и единоборствам.
Отборочный этап определить 4 сильнейших участников в каждом из направлений. В свою очередь финальный этап выберет чемпионов и призеров. Принять участие в киберспорт-лиге сможет каждый харьковчанин, участие бесплатное.
Сыграть в виртуальный футболь и принять участие в единоборстве смогут 64 человека на каждом направлении, в киберхоккее и кибербаскетболе проявить себя смогут 32 человека. Регистрация
продлится до 8 декабря или до достижения лимита.
Место проведения отборочного этапа состоится по адресу : улица Сумская, 52.
Напомним, 16 ноября прошли заключительные матчи
группового этапа отборочного цикла ЧМ-2022.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости