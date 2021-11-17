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17.11.2021  13:40   Евгений Клочко

С кем может сыграть Украина: стали известны все участники плей-офф отбора на ЧМ-2022

16 ноября прошли заключительные матчи группового этапа отборочного цикла ЧМ-2022.

стали известны все участники плей-офф отбора на ЧМ-2022
 
Стали известны все участники стыкового турнира, который состоится в марте следующего года. Двенадцать команд будут бороться за выход на Чемпионат мира-2022. Всего будут разыграны три путевки. Свои котировки на предстоящие матчи подготовят лучшие БК, такие как “Париматч”. Букмекерская контора также предлагает услуги онлайн гемблинга, подробнее о котором читайте здесь.
 
В стыковых матчах сыграют десять сборных, занявшие вторые места в своих группах. В их число вошли Украина, Португалия, Швеция, Италия, Россия, Северная Македония, Шотландия, Польша, Уэльс, Турция. Напомним, что 16 октября украинская команда сумела выйти в стыковые матчи, обыграв сборную Боснии и Герцеговины со счетом 2:0. Вместе с ними в плей-офф сыграют сборные Австрии и Чехии, выигравшие свои группы в Лиге наций.
 
Двенадцать сборных будут разделены на три подгруппы, в каждую из которых войдут по четыре команды. В своих подгруппах сборные сыграют полуфиналы и финалы - они будут состоять из одного матча. 
 
26 ноября состоится жеребьевка стыкового турнира ЧМ-2022. Плей-офф пройдет в конце марта 2022 года.
 
Финал 22-го чемпионата мира по футболу ФИФА в Катаре запланирован на конец 2022 года и должен пройти с 21 ноября по 18 декабря.
 
Тэги:  футбол, чм-2022, харьков
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