17.11.2021 13:30 Виталий Хиневич
Могли способствовать распространению пандемии: на Харьковщине выявили преступную схему
Правоохранители Харьковской области разоблачили схему подделки медицинских документов.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
Отмечается, что сотрудники общества с ограниченной ответственностью «проводили» экспресс-тесты людям для уклонения от установленного срока самоизоляции.
Справка выдавалась без забора биологического материала.
Стоимость «липовой» справки составляла 750 гривен.
Злоумышленники своими действия могли оказать влияние на распространение коронавирусной инфекции в Украине и создать угрозу для жизни людей.
В ходе проведения санкционированного обыска была изъята документация, печати, мобильные телефоны и компьютерная техника.
Правоохранители открыли уголовное производство согласно части 1 статьи 325 и части 3 статьи 358 Уголовного кодекса Украины, санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.
Напомним, СБУ выявила факт подделки
ПЦР-тестов медицинской лабораторией на Харьковщине.
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