17.11.2021 13:30 Виталий Хиневич

Могли способствовать распространению пандемии: на Харьковщине выявили преступную схему

Правоохранители Харьковской области разоблачили схему подделки медицинских документов.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Отмечается, что сотрудники общества с ограниченной ответственностью «проводили» экспресс-тесты людям для уклонения от установленного срока самоизоляции.

Справка выдавалась без забора биологического материала.

Стоимость «липовой» справки составляла 750 гривен.

Злоумышленники своими действия могли оказать влияние на распространение коронавирусной инфекции в Украине и создать угрозу для жизни людей.

В ходе проведения санкционированного обыска была изъята документация, печати, мобильные телефоны и компьютерная техника.

Правоохранители открыли уголовное производство согласно части 1 статьи 325 и части 3 статьи 358 Уголовного кодекса Украины, санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Напомним, СБУ выявила факт подделки ПЦР-тестов медицинской лабораторией на Харьковщине.