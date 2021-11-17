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17.11.2021  13:30   Виталий Хиневич

Могли способствовать распространению пандемии: на Харьковщине выявили преступную схему

Правоохранители Харьковской области разоблачили схему подделки медицинских документов.

В Харькове подделывали экспресс-тесты
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области. 
 
Отмечается, что сотрудники общества с ограниченной ответственностью «проводили» экспресс-тесты людям для уклонения от установленного срока самоизоляции.
 
Справка выдавалась без забора биологического материала.
 
Стоимость «липовой»  справки составляла 750 гривен.
 
 
Злоумышленники своими действия могли оказать влияние на распространение коронавирусной инфекции в Украине и создать угрозу для жизни людей. 
 
В ходе проведения санкционированного обыска была изъята документация, печати, мобильные телефоны и компьютерная техника. 
 
Правоохранители открыли уголовное производство согласно части 1 статьи 325 и части 3 статьи 358 Уголовного кодекса Украины, санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. 
 
Напомним, СБУ выявила факт подделки ПЦР-тестов медицинской лабораторией на Харьковщине.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, происшествие, харьков, коронавирус
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