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17.11.2021  13:15   Евгений Клочко

В Харькове оштрафовали родителей подростков, которые курили в метро

Правоохранители установили личность и оперативно разыскали подростков, которые курили на станции метро «Героев труда».

Курение в метро: В Харькове оштрафовали родителей малолетних курильщиков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел полиции метрополитена ГУНП в Харьковской области.
 
По словам правоохранителей, курильщиками оказались учащиеся старших классов Харьковского профессионального колледжа спорта.
 
Еще 5 ноября в сети появилось видео, на котором четверо парней-подростков на станции метро «Героев труда» курят сигареты прямо на платформе. Пользователи соцсетей негативно отреагировали на этот поступок.
 
 
Сообщается, что с подростками была проведена профилактическая беседа. Им пояснили, что курение вредно для здоровья, а за курение в общественных местах предусмотрена административная ответственность.
 
Так как подросткам на момент совершения правонарушения еще не исполнилось 16 лет и они несовершеннолетние, за их легкомысленное поведение будут отвечать родители.
В отношении родителей составлены административные протоколы по статье 184 ч. 3 Кодекса Украины об административном нарушении.
Источник:   Отдел полиции метрополитена
 Тэги:  курение, метро, харьков
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