17.11.2021 13:15 Евгений Клочко

В Харькове оштрафовали родителей подростков, которые курили в метро

Правоохранители установили личность и оперативно разыскали подростков, которые курили на станции метро «Героев труда».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на отдел полиции метрополитена ГУНП в Харьковской области.

По словам правоохранителей, курильщиками оказались учащиеся старших классов Харьковского профессионального колледжа спорта.

Еще 5 ноября в сети появилось видео, на котором четверо парней-подростков на станции метро «Героев труда» курят сигареты прямо на платформе. Пользователи соцсетей негативно отреагировали на этот поступок.

Читайте также: Курение возле выходов из метро может обернуться штрафом

Сообщается, что с подростками была проведена профилактическая беседа. Им пояснили, что курение вредно для здоровья, а за курение в общественных местах предусмотрена административная ответственность.

Так как подросткам на момент совершения правонарушения еще не исполнилось 16 лет и они несовершеннолетние, за их легкомысленное поведение будут отвечать родители.

В отношении родителей составлены административные протоколы по статье 184 ч. 3 Кодекса Украины об административном нарушении.