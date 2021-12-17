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17.12.2021  11:00   Виталий Хиневич

Не курить и не продавать: что ожидает курящих украинцев

Парламентарии приняли 16 декабря законопроект, при помощи которого вводятся новые правовые положения в отношении табачных изделий и курительных смесей.

Запрет на курение в Украине
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на информационный портал Верховной Рады Украины.
 
Отмечается, что законопроект № 4358 запрещает рекламу и стимулирование продаж табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним. 
 
Продажа таких изделий лицам, которые не достигли 18 лет, будет караться штрафом в размере 1020 гривен, повторная продажа в течение одного года-10200 гривен.
 
Кроме этого, закон предусматривает запрет на продажу ароматизированных и вкусовых табачных изделий и электронных сигарет, жидкостей и заправочных контейнеров. Стоит отметить, что к таким относятся большинство жидкостей для электронных сигарет, и половина ассортимента айкосов.
 
Под запрет попало спонсорство и продажа до 21-летнего возраста электронных сигарет, электронных устройств для курения, а также табака и его заменителей в интернете. Запрещается продажа сигарет, которые в значительной мере содержат смолы и никотин. Под запрет попадают сигареты, в которых имеется никотина более чем 1мг, смолы более 10 мг и монооксида углерода более чем 10 мг.
 
В это же время, действующее предприятия, обязаны отводить специальные места для курения в помещениях предприятий, учреждений и организаций, даже если в их штате нет ни одного курящего работника. Места для курения должны быть выделены на вокзалах, гостиницах, аэропортах и общежитиях.
 
Запрет употребления бездымных и электронных сигарет в общественных местах вступит в силу через 18 месяцев после принятия закона. По мнению авторов закона, вкусовые сигареты привлекают детей и молодежь, а это в свою очередь ведет к ложному восприятию о курении.
 
Напомним, ранее народные избраники приняли государственный бюджет на 2022 год.
 
Источник:   Верховная Рада Украины
 Тэги:  закон, курение, харьков
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