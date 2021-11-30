30.11.2021 15:55 Виталий Хиневич

Украина без олигархов: Верховная Рада приняла налоговый закон

Народные избранники поддержали налоговый закон №5600.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Украинская правда».

Отмечается, что за данный закон проголосовало 255 депутатов. Согласно новому закону вводится минимальное налоговое обязательство на землю - 1,4 тысячи гривен за гектар в год, уменьшится минимальная площадь земли фермерского хозяйства.

Кроме этого будет действовать налог в размере 18% на доходы от продажи сельхозпродукции на сумму, больше 12 минимальной зарплаты, исключатся из плательщиков единого налога 4 группы плательщиков, которые занимаются разведением домашней птицы (кроме кур). Другими словами налог на птицефабрики снизили практически в два раза.

Закон также будет регламентировать ограничение и отказ в праве выезда руководителей юридических лиц или постоянных представительств нерезидентов - должников в случае невыполнения налоговой обязанности.

В это же время необходимо отметит, что парламентская фракция «Европейская солидарность» в полном составе не поддержала налоговый закон, половина фракции «Голоса» была против, другая воздержалась от голосования, «Батьківщина» смогла собрать лиш два голоса «За» сов сей фракции.

Закон был принят силами фракций "Слуга Народа", "За будущее" и группы "Доверие", а также благодаря 6 внефракционным депутатам.

Напомним, 23 сентября народные избранники поддержали во втором чтении и в целом законопроект №5599 («О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни»).