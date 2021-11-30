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30.11.2021  16:14   Дмитрий Колоней

ДТП: В Харькове замечен вымирающий тип водителя - летел, ударил и не скрылся (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

ДТП Харьков: В сеть слили видео аварии на Конторской в котором Chevrolet столкнулся с Volkswagen

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное присшествие. Случилась авария на Конторской улице. Здесь мужчина на легковом автомобиле Chevrolet превысил скорость. Пролетая  мимо припаркованного на обочине Volkswagen, водитель "американца" не вписался в не такой уж и крутой поворот и врезался в стоявшую неменцкую легковушку. Стоит отметить благородство водителя, не сбежавшего с места аварии, а остановившегося для разрешения ситуации.   

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Напомним, ранее мы писали о том, как на Алексеевке Lexus разбил пять припаркованных машин и пытался скрыться. 

 

Тэги:  дтп, авария, харьков
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