30.11.2021 16:14 Дмитрий Колоней

ДТП: В Харькове замечен вымирающий тип водителя - летел, ударил и не скрылся (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное присшествие. Случилась авария на Конторской улице. Здесь мужчина на легковом автомобиле Chevrolet превысил скорость. Пролетая мимо припаркованного на обочине Volkswagen, водитель "американца" не вписался в не такой уж и крутой поворот и врезался в стоявшую неменцкую легковушку. Стоит отметить благородство водителя, не сбежавшего с места аварии, а остановившегося для разрешения ситуации.

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Напомним, ранее мы писали о том, как на Алексеевке Lexus разбил пять припаркованных машин и пытался скрыться.