30.11.2021 16:25 Валерия Кононова
Сотрудничество Украины с одним из мировых гигантов: подробности
Минцифра и Apple подписали меморандум о сотрудничестве. Информация появилась на их официальном сайте и в социальных сетях.
Как сообщает РЕДПОСТ
, представителем Украины стал – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, США же представлял – директор по взаимодействию с органами гос власти стран и регионов Марк Ленон. На подписании также присутствовал лично Владимир Зеленский.
Первая цель Минцифры и Apple заключается в проведении переписи населения. За исключением США, Украина – единственная страна в мире, получившая подобную возможность. Перепись населения запланирована на 2022-2023 год.
Вторая цель заключается в том, что специалисты Apple в рамках сотрудничества помогут в разработке все более неотъемлемой в жизни украинцев платформы Дія для iOS. Не стоит сомневаться и в том, что такое партнерство сыграет роль и в цифровизации Украины, отказе от бумажных носителей и прогрессировании к более масштабному использованию технологий.
Apple поделятся своим опытом взаимодействия людей с госслужбами на цифровом уровне. Конечно, затронет это все и цифровизацию в сфере медицины.
Это важный шаг для Украины в сторону создания комфорта, скорости и эффективности в онлайн-сервисах.
Новое программное обеспечение Digital Legacy предоставит возможность основному пользователю выбрать до 5 доверенных лиц, которые смогут получить информацию с устройства после смерти пользователя.
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