11.11.2021 16:35 Виталий Хиневич

Телефон в наследство: Apple позволит передавать данные с iCloud другим пользователям

Компания Apple запускает новую функцию, которая позволит передавать цифровые данные в наследство.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «The Verge».

Отмечается, что новое программное обеспечение Digital Legacy предоставит возможность основному пользователю выбрать до 5 доверенных лиц, которые смогут получить информацию с устройства после смерти пользователя.

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Для этого будет предоставлен электронный ключ доступа, который нужно будет использовать для получения информации.

Данное нововведение продиктовано собственниками Apple, которые после смерти родственника не могут получить доступ к учетной записи iCloud.

Напомним, Microsoft представила новую операционную систему , которая доступна для большинства компьютеров.