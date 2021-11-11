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11.11.2021  16:35   Виталий Хиневич

Телефон в наследство: Apple позволит передавать данные с iCloud другим пользователям

Компания Apple запускает новую функцию, которая позволит передавать цифровые данные в наследство.

Apple представил новое программное обеспечение
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «The Verge».
 
Отмечается, что новое программное обеспечение Digital Legacy предоставит возможность основному пользователю выбрать до 5 доверенных лиц, которые смогут получить информацию с устройства после смерти пользователя. 
 
 
Для этого будет предоставлен электронный ключ доступа, который нужно будет использовать для получения информации. 
 
Данное нововведение продиктовано собственниками Apple, которые после смерти родственника не могут получить доступ к учетной записи iCloud.
 
Напомним, Microsoft представила новую операционную систему, которая доступна для большинства компьютеров.
 
Источник:   The Verge
 Тэги:  apple, харьков
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