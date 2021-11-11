11.11.2021 16:19 Дмитрий Колоней

Усик против Джошуа: стал известен дедлайн реванша

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о потенциальных сроках проведения реванша.



Фото из открытых источников

Как сообщаети РЕДПОСТ , ссылаясь на Talksport , повторный поединок Александра Усика против Энтони Джошуа может состояться в начале лета следующего года. "Наиболее реалистично, реванш Джошуа – Усик состоится в конце марта или начале апреля", – заявил Эдди Хирн.

Но есть и очень неожиданный возможный срок реванша. "Дедлайном для реванша, вероятно, будет начало лета", – отметил Хирн. "Но на самом деле мы не планируем проводить его настолько поздно".

Напомним, ранее мы писали о том, что Александром Усик 25 сентября победил Эй-Джея на ринге лондонского стадиона "Тоттенхэм Хотспур".