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11.11.2021  16:19   Дмитрий Колоней

Усик против Джошуа: стал известен дедлайн реванша

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о потенциальных сроках проведения реванша.


Фото из открытых источников
Как сообщаети РЕДПОСТ, ссылаясь на Talksport, повторный поединок Александра Усика против Энтони Джошуа может состояться в начале лета следующего года. "Наиболее реалистично, реванш Джошуа – Усик состоится в конце марта или начале апреля", – заявил Эдди Хирн.
 
Но есть и очень неожиданный возможный срок реванша. "Дедлайном для реванша, вероятно, будет начало лета", – отметил Хирн. "Но на самом деле мы не планируем проводить его настолько поздно".
 
Напомним, ранее мы писали о том, что Александром Усик  25 сентября победил Эй-Джея на ринге лондонского стадиона "Тоттенхэм Хотспур".
Источник:   Talksport
 Тэги:  бокс, усик, харьков, джошуа, украина
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