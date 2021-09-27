27.09.2021 20:23 Дмитрий Колоней

Триумф Александра Усика, реакция мирового спорта и возможный реванш (видео)

Украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 КО) победил Энтони Джошуа и завоевал титулы чемпиона в супертяжелом весе по трем разным версиям.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на материалы спортивной прессы, в Великобритании местные СМИ восхитились выступлением нашего спортсмена и отмечали ту работу, которую он проделал в ринге на Тоттенхэм Сперс Стэдиум.

Эксперты в Украине отмечают умный бокс Александра. Подчеркивается разочарование в британце, который отдал инициативу с первых раундов и не показал ничего из того, чего от него ждали - ураганной скорости в первых раундах, попыток задавить претендента мощью, антропометрией и атлетизмом.

Отмечалось также, подчеркивалась спасительность для британца прозвучавшего гонга, обезопасившего Джошуа от нокаута. Подвергалась сомнению и справедливость судей. Так, один из них отдал победу Усику со счетом 115:113.

Звезды бокса тоже признали заслуженность победы Александра. В их числе Райан Гарсия, Леннокс Льюис, Джо Джойс, Джордж Форман, Реджис Прогрейс, Джош Тэйлор, Шон Портер, Дэнни Гарсия, Оскар Де Ла Хойя, Габриэль Росадо, Лу ДиБелла, Вергил Ортис-младший, Ариэль Хельвани, Чарли Эдвардс.

“Я поздравляю своего друга Александра. Это было великолепное выступление, исторический бой. Теперь для меня он вошел в большую историю бокса и в мировую историю. Конечно, я верил, что он может это сделать в супертяжелом весе. Это было отличное выступление”, – сказал Василий Ломаченко. Теперь встал вопрос о реванше. Александр Усик предложил провести его в Киеве. Но реакция промоутера Джошуа пока отрицательная. Скорее всего, местом проведения боя-реванша вновь будет Лондон. Напомним, ранее мы писали о битве взглядов, взвешивании, пресс-конференции и арене боя Усика и Джошуа.