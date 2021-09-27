Триумф Александра Усика, реакция мирового спорта и возможный реванш (видео)
Украинский боксер Александр Усик (19-0, 13 КО) победил Энтони Джошуа и завоевал титулы чемпиона в супертяжелом весе по трем разным версиям.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на материалы спортивной прессы, в Великобритании местные СМИ восхитились выступлением нашего спортсмена и отмечали ту работу, которую он проделал в ринге на Тоттенхэм Сперс Стэдиум.
Эксперты в Украине отмечают умный бокс Александра. Подчеркивается разочарование в британце, который отдал инициативу с первых раундов и не показал ничего из того, чего от него ждали - ураганной скорости в первых раундах, попыток задавить претендента мощью, антропометрией и атлетизмом.
Отмечалось также, подчеркивалась спасительность для британца прозвучавшего гонга, обезопасившего Джошуа от нокаута. Подвергалась сомнению и справедливость судей. Так, один из них отдал победу Усику со счетом 115:113.
Звезды бокса тоже признали заслуженность победы Александра. В их числе Райан Гарсия, Леннокс Льюис, Джо Джойс, Джордж Форман, Реджис Прогрейс, Джош Тэйлор, Шон Портер, Дэнни Гарсия, Оскар Де Ла Хойя, Габриэль Росадо, Лу ДиБелла, Вергил Ортис-младший, Ариэль Хельвани, Чарли Эдвардс.
“Я поздравляю своего друга Александра. Это было великолепное выступление, исторический бой. Теперь для меня он вошел в большую историю бокса и в мировую историю. Конечно, я верил, что он может это сделать в супертяжелом весе. Это было отличное выступление”, – сказал Василий Ломаченко.
Теперь встал вопрос о реванше. Александр Усик предложил провести его в Киеве. Но реакция промоутера Джошуа пока отрицательная. Скорее всего, местом проведения боя-реванша вновь будет Лондон.
Напомним, ранее мы писали о битве взглядов, взвешивании, пресс-конференции и арене боя Усика и Джошуа.